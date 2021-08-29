Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по пляжному футболу, в котором сразятся Россия и Япония.

«То, что играем на «Лужниках», болельщики, предыдущая победа над Японией — все это надо забыть, все это осталось в прошлом, — сказал Колосков «СЭ». — Нашим пляжным футболистам не очень легко даются игры: начиная с Америкой и заканчивая вчерашним полуфиналом. Единственные, кого мы легко обыграли, это японцы, что очень удивительно. Потому что японцы перед этим легко одолели и Парагвай, и Америку. Они обыграли еще и Сенегал, который очень высоко котировался. Это говорит о том, что японская команда, мягко говоря, не подарок».

Экс-руководитель РФС считает, что сегодня будет сложнейшая игра.

«Все будет определять не только мастерство и сила, но и случай, везение. Команды абсолютно, мне кажется, равные, хорошо подготовленные и мотивированные. Надо сохранить тот волевой настрой, который есть в нашей команде, потому что мы во многих играх по ходу проигрывали. Надо забыть о том, что было и думать о том, что есть. Желаю нашим парням удачи!» — добавил Колосков.

Решающий матч турнира в Москве пройдет в воскресенье, 29 августа. Начало — в 19:30 (мск).