Россия — Япония, ЧМ по пляжному футболу: где смотреть и во сколько начало матча
19:00
Сегодня, 23 августа, сборная России проведет третий матч на групповом турнире чемпионата мира по пляжному футболу 2021 в Москве. Соперник — команда Японии, начало матча в 20.30 по московскому времени.
19 августа, сборная России выиграла у США (5:4 ОТ) в стартовой встрече ЧМ-2021. 21 августа россияне оказались сильнее Парагвая (5:4 — по пен.).
Прямую трансляцию матча Россия — Япония можно посмотреть в прямом эфире на канале «Матч ТВ».
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф
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