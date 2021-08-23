Сегодня, 23 августа, сборная России проведет третий матч на групповом турнире чемпионата мира по пляжному футболу 2021 в Москве. Соперник — команда Японии, начало матча в 20.30 по московскому времени.

19 августа, сборная России выиграла у США (5:4 ОТ) в стартовой встрече ЧМ-2021. 21 августа россияне оказались сильнее Парагвая (5:4 — по пен.).

Прямую трансляцию матча Россия — Япония можно посмотреть в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф