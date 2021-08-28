Россия выиграла в серии пенальти у Швейцарии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
Россия выиграла в серии пенальти у Швейцарии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.
Российская команда выиграла первый тайм со счетом 2:1, но затем упустила преимущество.
В третьем тайме игрок сборной Швейцарии заработал красную карточку, но россияне не смогли реализовать пенальти.
А вскоре красную карточку уже получил игрок сборной России. Швейцарец точно пробил с пенальти и сделал счет 5:3 в пользу своей команды.
Однако россияне смогли найти в себе силы отыграться в основное время. Причем они сравняли счет за 19 секунд до конца тайма — 5:5.
В дополнительное время команды не смогли выявить победителя. В серии пенальти точнее были россияне — 5:4.
Второй финалист турнира определится в матче между Японией и Сенегалом.
Пляжный футбол
Москва (Россия)
Чемпионат мира
1/2 финала
Россия — Швейцария — 5:5 д.в. Пенальти — 5:4.
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