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Россия выиграла в серии пенальти у Швейцарии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

19:25
Сборная России по пляжному футболу. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по пляжному футболу. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Россия выиграла в серии пенальти у Швейцарии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.

Российская команда выиграла первый тайм со счетом 2:1, но затем упустила преимущество.

В третьем тайме игрок сборной Швейцарии заработал красную карточку, но россияне не смогли реализовать пенальти.

А вскоре красную карточку уже получил игрок сборной России. Швейцарец точно пробил с пенальти и сделал счет 5:3 в пользу своей команды.

Однако россияне смогли найти в себе силы отыграться в основное время. Причем они сравняли счет за 19 секунд до конца тайма — 5:5.

В дополнительное время команды не смогли выявить победителя. В серии пенальти точнее были россияне — 5:4.

Второй финалист турнира определится в матче между Японией и Сенегалом.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

1/2 финала

Россия — Швейцария — 5:5 д.в. Пенальти — 5:4.

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Иван Шитик все материалы автора

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