Сегодня, 21 августа, сборная России проведет свой второй матч на групповом турнире чемпионата мира по пляжному футболу 2021 в Москве.

Соперник — команда Парагвая, начало матча в 20.30 по московскому времени.

В первой игре чемпионата мира российская сборная в овертайме обыграла США со счетом 5:4. Также в группе с нашей командой выступает и Япония.

Прямую трансляцию матча Россия — Парагвай можно посмотреть в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф