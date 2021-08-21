Россия — Парагвай, ЧМ по пляжному футболу: где смотреть и во сколько начало матча
19:00
Сегодня, 21 августа, сборная России проведет свой второй матч на групповом турнире чемпионата мира по пляжному футболу 2021 в Москве.
Соперник — команда Парагвая, начало матча в 20.30 по московскому времени.
В первой игре чемпионата мира российская сборная в овертайме обыграла США со счетом 5:4. Также в группе с нашей командой выступает и Япония.
Прямую трансляцию матча Россия — Парагвай можно посмотреть в прямом эфире на канале «Матч ТВ».
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю