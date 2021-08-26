Россия — Испания, ЧМ по пляжному футболу: где смотреть и во сколько начало матча
19:00
Сегодня, 26 августа, сборная России сыграет в 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу 2021 в Москве. Соперник — команда Испании, начало матча в 20.30 по московскому времени.
Российская сборная заняла первое место в группе А, одержав три победы в трех матчах и набрав 6 очков. Испанцы в группе В стали вторыми.
Расписание всех матчей плей-офф чемпионата мира — здесь
Прямую трансляцию матча Россия — Испания можно посмотреть в прямом эфире на канале «Матч! Страна».
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