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Россия — Испания, ЧМ по пляжному футболу: где смотреть и во сколько начало матча

19:00
сборная России сыграет в 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу 2021 в Москве. Фото instagram.com/teamrussia_beachsoccer
сборная России сыграет в 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу 2021 в Москве. Фото instagram.com/teamrussia_beachsoccer
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Сегодня, 26 августа, сборная России сыграет в 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу 2021 в Москве. Соперник — команда Испании, начало матча в 20.30 по московскому времени.

Российская сборная заняла первое место в группе А, одержав три победы в трех матчах и набрав 6 очков. Испанцы в группе В стали вторыми.

Расписание всех матчей плей-офф чемпионата мира — здесь

Прямую трансляцию матча Россия — Испания можно посмотреть в прямом эфире на канале «Матч! Страна».

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Сергей Ревенко все материалы автора

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