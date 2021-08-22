Новиков оценил судейство на ЧМ по пляжному футболу: «Было очень странно, что поставили штрафной»

Футболист сборной России по пляжному футболу Андрей Новиков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над Парагваем со счетом 4:4 д.в., пенальти — 5:4.

«Не хочется говорить про судейство, но нам показывали много семинаров про судейство и все спорные моменты, которые были в матче с Парагваем, тоже. Нам наоборот говорили, что штрафный в той ситуации, в которой мы оказались, не ставят, а в нашу почему-то поставили. Было очень странно, особенно при таком счете, но это уже другое дело. Главное, что мы выиграли», — сказал Новиков «СЭ».

Андрей Новиков добавил, что он рассчитывал выиграть в основное время, тем более, не доводить матч до серии пенальти.

«Понимали, что матч будет тяжелым, потому что смотрели до этого Парагвай — Япония. Было видно, что парагвайцы — команда не из слабых, ожидали, что будет зарубка. Настрой на Японию боевой — занять первое место в группе. В воскресенье как раз будем ее разбирать с тренером», — добавил Новиков.

В следующем туре российская команда сыграет со сборной Японии 23 августа, начало — в 20.30 (мск).