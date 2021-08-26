Нападающий сборной России по пляжному футболу Борис Никоноров прокомментировал победу на Испанией (4:2) в четвертьфинале чемпионата мира.

— Как нога? Было жесткое столкновение.

— Да, очень жесткое столкновение. Нога опухла, видите, синяя. Там сантиметров 10, наверное. Очень сильный ушиб, сведена кожа, но ничего. Сейчас приеду в отель и сделаю процедуры, буду дальше готовиться. Два дня есть, это не та травма, с которой можно пропускать игры. Какая бы она ни была, надо выходить в любом случае, хоть на одной ноге.

— Можете сказать, что испанцы действовали немного грязно? Провоцировали, падали постоянно на газон. У нас Макарова удалили.

— Это стиль европейских команд, которые выпрашивают фолы, зачастую им их ставят, вот и все. Такие команды, как Португалия, Италия, Испания хорошо показывают фолы, и судьи в основном ведутся на них. Опять же это их тактика, ничего страшного в этом нет, просто у нас другой характер, другой менталитет. Мы никогда себе такого не позволим.

— А где же домашнее судейство? Касалось бы судьи должны нам помогать.

— Но вы посмотрите на сегодняшнее судейство, посмотрите на судейство в игре с Парагваем. У нас не просто нейтральные или где-то подсуживают соперникам, нас просто в прямую убивают, в открытую. Видимо, никакой работы не ведется с судьями в плане разбора ошибок, потому что матч за матчем у нас случаются одни и те же ошибки у судейства.

— Это слабый уровень судей?

— Я думаю, что квалификация судей недостаточна, чтобы судить такие матчи, потому что когда мы забиваем четвертый гол, по-моему, это был гол, и вместо 4:1 мы имеем 3:2, и судья при этом не добегает до линии ворот. Как он может засчитать, либо не засчитать. Его там не было, он даже не видит линию. Бог с этим судейством. Нам надо спрашивать себя, мы будем стараться сделать выводы из своих ошибок, восстанавливать силы, не обращать внимание, что у нас будет на два человека меньше в плане лидеров.

— Плюс же еще дисквалификация по желтым у Артура Папоротного.

— Значит, если еще и Артур не будет играть, то, конечно, нас будет совсем мало. Тем не менее, будем восстанавливаться и дадим максимальный бой. Сделаем все необходимое. Выложимся, чтобы выйти в финал.

За выход в финал российская команда поборется с Швейцарией, которая в четвертьфинале разгромила Уругвай — 10:1. Матч состоится 28 августа.

Расписание всех матчей плей-офф чемпионата мира — здесь.