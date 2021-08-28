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Милонов — о выходе в финал ЧМ: «Нас опять засуживали, но мы в очередной раз не сломались»

20:05
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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал победу сборной России в полуфинале чемпионата миру по пляжному футболу против Швейцарии (по пенальти 5:4).

«Игра была похожа на чудо! Сразу вспомнил о матче, когда наши баскетболисты обыграли американцев в финале Олимпийских игр. Воля к победе может творить чудеса, а такой воле к победе, как у наших, нет ни у кого. Поэтому хочется, что бы все наши спортсмены брали пример с этих ребят и знали, что сдаваться никогда не надо», — сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Виталий Милонов также прокомментировал судейство в первом полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.

«Тот беспредел, которые устроили судьи на Олимпиаде, продолжается и на пляжном футболе. Нас опять засуживали, но мы в очередной раз не сломались, и не сдались», — добавил Милонов.

Сборная России вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу, обыграв сборную Швейцарии со счетом 5-5 (по пенальти 5:4). Второй финалист турнира определится в матче между Японией и Сенегалом.

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