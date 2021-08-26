Михаил Лихачев: «А какая может быть установка? Мы выходили только за победой»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился впечатлениями после матча 1/4 финала чемпионата мира против Испании (4:2).

— Как вы пережили второй период, который был очень драматичным?

— Переживал, а что делать. Нужно было принимать правильные решения по всему, что происходило. Я готов сказать самые теплые слова в адрес ребят, которые играли в меньшинстве. В адрес нашего вратаря, который героический матч провел. В адрес Бориса Никонорова, который совершил сумасшедший сейв в стиле хоккейного вратаря. Красавцы!

— По ходу матча не было ощущения, что можете расслабиться?

— Нет, у нас была предельная концентрация. Мы играли на ноль до придуманного штрафного. Мы не теряли концентрации и играли здорово. К ребятам у меня вообще сегодня вопросов нет. Молодцы! Какой высшей точкой стал гол Артура Папоротного. Это вообще не в его стиле. Наверняка, это останется в памяти болельщиков, которые видели это на стадионе.

— Что с Максимом Чужковым?

— Я тренер и принимаю решения. У него никаких проблем со здоровьем нет. Он молодец, сыграл свои минуты. Надеемся, что может нам в матче со Швейцарией.

— Как готовится к матчу со Швейцарией?

— Будем что-то придумывать. Для этого мы и работаем.

— Была ли какая-то установка на третий период?

— А какая может быть установка? Мы выходили только за победой. Желательно было потерять как можно меньше игроков. Что-то получилось, что-то нет.