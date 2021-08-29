Капитан сборной Японии: «Мы смотрим уже в следующий чемпионат мира»
21:46
Капитан сборной Японии по пляжному футболу Озу Морейра прокомментировал поражение в финале ЧМ-2021 от России (2:5)
«Конечно, мы разочарованы результатом, но я рад, что мы стали настоящей командой. Мы попытались сделать сегодня все, что от нас зависит. Но, они оказались сильнее нас. Мы смотрим уже в следующий чемпионат мира. Мы вернемся сильнее, и снова попытаемся выиграть титул. Я буду на следующем чемпионате мира, уверен в этом.
Россия — замечательная команда. У них сильнейшие игроки на всех позициях. С ним было очень сложно играть. Я невероятно рад, что принял участие на этом чемпионате мира, он был классным", — сказал Морейра.
(Антон Иванов)
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