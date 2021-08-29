Пляжный футбол
Чемпионат мира
Новости
Таблица Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Пляжный футбол   //    ЧМ по пляжному футболу

Капитан сборной Японии: «Мы смотрим уже в следующий чемпионат мира»

21:46
Теги:

Капитан сборной Японии по пляжному футболу Озу Морейра прокомментировал поражение в финале ЧМ-2021 от России (2:5)

«Конечно, мы разочарованы результатом, но я рад, что мы стали настоящей командой. Мы попытались сделать сегодня все, что от нас зависит. Но, они оказались сильнее нас. Мы смотрим уже в следующий чемпионат мира. Мы вернемся сильнее, и снова попытаемся выиграть титул. Я буду на следующем чемпионате мира, уверен в этом.

Россия — замечательная команда. У них сильнейшие игроки на всех позициях. С ним было очень сложно играть. Я невероятно рад, что принял участие на этом чемпионате мира, он был классным", — сказал Морейра.

(Антон Иванов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Шойгу рассказал об оружии США в Афганистане
Фото со справляющей нужду Волочковой изучат эксперты
Десятки мешков с посылками выкинули на помойку в Екатеринбурге
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
2
Офсайд