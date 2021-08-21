Капитан сборной России по пляжному футболу: «За две минуты до конца мы вообще никуда не выходили»

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин сказал «СЭ» поделился эмоциями после матча 2-го тура группы А чемпионата мира-2021 с Парагваем (5:4 — по пен.).

— Омрачает ли празднование победы то, что оно принесло всего одно очко?

— Нет, вообще не важно. Мы вылезли из очень тяжелой ситуации. За две минуты до конца мы вообще никуда не выходили. Сейчас бы домой поехали и все. В мыслях сейчас только то, что я горжусь своими ребятами, что они не сдались. Нет никакого сожаления по этому поводу. Может, есть сожаление, что не добавили в конце, были моменты у Лехи Макарова, не забил штрафной. Могли выиграть в дополнительное время, но не сложилось. Победили по пенальти — это самое главное, потому что, проиграв сегодня, от нас бы уже ничего не зависело. А так, обыгрываем Японию, выходим с первого места.

— Есть уже мысли о следующем сопернике?

— Все еще думаю о сегодняшнем вечере. Уверен, что будем с ребятами прокручивать до завтрашнего вечера моменты: что сделали не так, как можно было сыграть по-другому.

После двух туров лидирует в квартете сборная Японии (6), вторыми идут россияне (3), третьими — американцы (0), замыкает таблицу команда Парагвая (0). В третьем туре 23 августа сборная России сыграет с японцами.