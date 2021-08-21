Капитан сборной России: «Перед матчем с Парагваем настраивались только на победу»

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира против Парагвая (4:4, 5:4 — по пенальти).

— Перед матчем мы настраивались только на победу, это сыграло решающую роль. Выходили, жили и играли с мыслью только о победе, поэтому в конце не сдались, не сломались в дополнительное время, когда парагвайцы воодушевленно побежали в оборону. Сегодня мы были командой, коллективом, вместе боролись.

— Вы не пошли бить пенальти в конце. Почему так? Не были уверены в себе?

— Нет, у нас тренер назначает, кто бьет. Я, к сожалению, не забил крайний раз. Кто не забивает, отодвигается в конец очереди. Федоров у нас сегодня не забил пенальти, хотя обычно очень хорошо бьет. К сожалению, он даже в пятерку не попал.

— Смотрели уже матчи бразильцев и испанцев?

— Бразильцев смотрел. Сегодня испанцы играли перед нами, не получилось посмотреть полностью: только краешком глаза первый тайм. Думал, испанцы обыграют, но какой-то сумасшедший там триллер. Таитянцы молодцы, вшестером сражались и победили. Для зрителей очень красивый матч, много голов. Знаю, что таитянцы умеют красиво играть в атаке. Может быть, они и позволяют себе где-то в обороне играть расхлябано, но игра была отличной, — сказал Шкарин «СЭ».

После двух туров лидирует в квартете сборная Японии (6), вторыми идут россияне (3), третьими — американцы (0), замыкает таблицу команда Парагвая (0). В третьем туре 23 августа сборная России сыграет с японцами.