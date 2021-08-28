Исход полуфинала ЧМ по пляжному футболу Россия — Швейцария определится в серии пенальти
19:15
Исход полуфинала чемпионата мира по пляжному футболу Россия — Швейцария определится в серии пенальти.
Основное время матча закончилась со счетом 5:5. В овертайме команды также не выявили победителя.
Прямую трансляцию матча Россия — Швейцария можно посмотреть в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Страна».
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