Исход полуфинала чемпионата мира по пляжному футболу Россия — Швейцария определится в серии пенальти.

Основное время матча закончилась со счетом 5:5. В овертайме команды также не выявили победителя.

Прямую трансляцию матча Россия — Швейцария можно посмотреть в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Страна».