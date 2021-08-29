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Федор Земсков: «Молодость, опыт и воля к победе слилась в одно цело»

21:44
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Один из лидеров российской сборной по пляжному футболу Федор Земсков подвел итог финального матча ЧМ-2021 против команды Японии (5:2).

«Спасибо, всем за поддержку! Сегодня Япония была другая, гораздо сложнее было играть, чем в группе. Тогда они были немотивированные. Благодарен команде! Залог победы заключается в том, что мы были одним целым. Молодость, опыт и воля к победе слилась в одно цело. Лихачев — шикарный тренер. Он чувствует игру, он знает, что делать в каждую секунду матча. Он помогал нам психологически на протяжении всего турнира. В команде прекрасная атмосфера, это помогло нам достичь успеха на этом чемпионате мира.

Готов был просидеть весь турнир на скамейке, главное, чтобы команда заняла первое место. Очень важная была победа в полуфинале. Все сложилось идеально», — сказал Земсков.

(Антон Иванов)

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