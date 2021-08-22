Что нужно сборной России для выхода в плей-офф ЧМ по пляжному футболу?

Сборная России по пляжному футболу в своем втором матче на чемпионате мира обыграла в серии пенальти Парагвай (4:4, 5:4), и благодаря этому результату приблизилась к выходу в плей-офф. Однако подопечные Михаила Лихачева еще не гарантировали себе выход в четвертьфинал — дело в том, что при равенстве очков главным показателем является разность мячей.

Главный нюанс — начисление очков. За выигрыш в основное время дают 3 очка, за успех в овертайме — 2, а в серии пенальти — 1. Проигравший при любых раскладах не получает ничего.

Соответственно, в последнем матче группового этапа против гарантировавшей себе пропуск в четвертьфинал Японии сборной России нужно набирать очки.

Наша сборная выйдет в плей-офф независимо от исхода игры США — Парагвай в случае любой победы. Тогда у России будет от четырех до шести очков, и она будет недосягаема для конкурентов.

Если Россия проиграет «самураям», она выполнит задачу, если представители Южной и Северной Америки не смогут выявить победителя в основное время. При таком раскладе выигравший не получит более 2 очков, тогда как у России уже сейчас есть 3 балла.

В случае нашего поражения и победы кого-то из конкурентов в основное время придется считать разность забитых и пропущенных мячей. На данный момент показатель нашей сборной «+1» (9:8), у США «-2» (7:9), а у Парагвая «-3» (8:11).