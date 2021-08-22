Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание матчей 22 августа

В воскресенье, 22 августа, в Москве пройдут очередные матчи чемпионата мира-2021 по пляжному футболу.

Ранее, 19 августа, сборная России выиграла у США (5:4 ОТ) в стартовой встрече ЧМ-2021. 21 августа россияне оказались сильнее Парагвая (5:4 — по пен.).

Чемпионат мира по пляжному футболу. Москва, Россия. Мужчины

Группа D. Уругвай — Оман (15:00)

Группа С. Белоруссия — Швейцария (16:30)

Группа С. Бразилия — Сальвадор (19:00)

Группа D. Португалия — Сенегал (20:30)

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф