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Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание матчей 22 августа

09:00
Чемпионат мира-2021 по пляжному футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Чемпионат мира-2021 по пляжному футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 22 августа, в Москве пройдут очередные матчи чемпионата мира-2021 по пляжному футболу.

Ранее, 19 августа, сборная России выиграла у США (5:4 ОТ) в стартовой встрече ЧМ-2021. 21 августа россияне оказались сильнее Парагвая (5:4 — по пен.).

Чемпионат мира по пляжному футболу. Москва, Россия. Мужчины

Группа D. Уругвай — Оман (15:00)

Группа С. Белоруссия — Швейцария (16:30)

Группа С. Бразилия — Сальвадор (19:00)

Группа D. Португалия — Сенегал (20:30)

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф

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