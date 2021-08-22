Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание матчей 22 августа
09:00
В воскресенье, 22 августа, в Москве пройдут очередные матчи чемпионата мира-2021 по пляжному футболу.
Ранее, 19 августа, сборная России выиграла у США (5:4 ОТ) в стартовой встрече ЧМ-2021. 21 августа россияне оказались сильнее Парагвая (5:4 — по пен.).
Чемпионат мира по пляжному футболу. Москва, Россия. Мужчины
Группа D. Уругвай — Оман (15:00)
Группа С. Белоруссия — Швейцария (16:30)
Группа С. Бразилия — Сальвадор (19:00)
Группа D. Португалия — Сенегал (20:30)
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф
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