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ЧМ по пляжному футболу: расписание и результаты матчей 21 августа

09:20
Сборная России по пляжному футболу. Фото instagram.com/teamrussia_beachsoccer
Сборная России по пляжному футболу. Фото instagram.com/teamrussia_beachsoccer
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В субботу, 21 августа, в Москве проходит третий игровой день чемпионата мира по пляжному футболу.

Сборная России проведет свой второй матч на турнире, соперник — команда Парагвая. В первом туре наша сборная обыграла США в овертайме со счетом 5:4.

Чемпионат мира по пляжному футболу
Москва, Россия. Мужчины
21 августа

Группа В. Мозамбик — ОАЭ (15.00 мск)

Группа А. Япония — США (16.00)

Группа В. Таити — Испания (19.00)

Группа А. Россия — Парагвай (Матч ТВ — 20.15)

Все результаты ЧМ по пляжному футболу в Москве можно посмотреть здесь

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Сергей Ревенко все материалы автора

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