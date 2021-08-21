ЧМ по пляжному футболу: расписание и результаты матчей 21 августа
09:20
В субботу, 21 августа, в Москве проходит третий игровой день чемпионата мира по пляжному футболу.
Сборная России проведет свой второй матч на турнире, соперник — команда Парагвая. В первом туре наша сборная обыграла США в овертайме со счетом 5:4.
Чемпионат мира по пляжному футболу
Москва, Россия. Мужчины
21 августа
Группа В. Мозамбик — ОАЭ (15.00 мск)
Группа А. Япония — США (16.00)
Группа В. Таити — Испания (19.00)
Группа А. Россия — Парагвай (Матч ТВ — 20.15)
Все результаты ЧМ по пляжному футболу в Москве можно посмотреть здесь
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