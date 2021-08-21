ЧМ по пляжному футболу: расписание и результаты матчей 21 августа

В субботу, 21 августа, в Москве проходит третий игровой день чемпионата мира по пляжному футболу.

Сборная России проведет свой второй матч на турнире, соперник — команда Парагвая. В первом туре наша сборная обыграла США в овертайме со счетом 5:4.

Чемпионат мира по пляжному футболу

Москва, Россия. Мужчины

21 августа

Группа В. Мозамбик — ОАЭ (15.00 мск)

Группа А. Япония — США (16.00)

Группа В. Таити — Испания (19.00)

Группа А. Россия — Парагвай (Матч ТВ — 20.15)

Все результаты ЧМ по пляжному футболу в Москве можно посмотреть здесь