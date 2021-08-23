Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей 23 августа
09:50
В понедельник, 23 августа, в Москве пройдут очередные матчи чемпионата мира-2021 по пляжному футболу.
Ранее сборная России выиграла у США (5:4 ОТ) и Парагвая (5:4 — по пен.).
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021
(время начала матчей московское)
Группа B. Таити — Мозамбик. 15.00.
Группа B. Испания — ОАЭ. 16.30.
Группа A. США — Парагвай. 19.00.
Группа A. Япония — Россия. 20.30.
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф
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