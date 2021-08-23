Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей 23 августа

В понедельник, 23 августа, в Москве пройдут очередные матчи чемпионата мира-2021 по пляжному футболу.

Ранее сборная России выиграла у США (5:4 ОТ) и Парагвая (5:4 — по пен.).

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021

(время начала матчей московское)

Группа B. Таити — Мозамбик. 15.00.

Группа B. Испания — ОАЭ. 16.30.

Группа A. США — Парагвай. 19.00.

Группа A. Япония — Россия. 20.30.

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф