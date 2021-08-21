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Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: турнирная таблица группы А после матча Россия — Парагвай

23:18
Станислав Кошарный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Кошарный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 21 августа, прошли очередные матчи группы А чемпионата мира-2021 по пляжному футболу. Встречи прошли в Москве.

Япония одержала победу над США (4:3) в основное время, а сборная России в серии пенальти оказалась сильнее Парагвая (5:4 — по пен.).

После матчей 21 августа турнирная таблица группы А выглядит следующим образом:

Группа А

И

В

ВО

ВП

П

М

О

Япония

2

2

0

0

0

11-7

6

Россия

2

0

1

1

0

9-8

3

США

2

0

0

0

2

7-9

0

Парагвай

2

0

0

0

2

8-11

0

В следующем туре российская команда сыграет со сборной Японии 23 августа.

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