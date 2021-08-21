Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: турнирная таблица группы А после матча Россия — Парагвай
23:18
Сегодня, 21 августа, прошли очередные матчи группы А чемпионата мира-2021 по пляжному футболу. Встречи прошли в Москве.
Япония одержала победу над США (4:3) в основное время, а сборная России в серии пенальти оказалась сильнее Парагвая (5:4 — по пен.).
После матчей 21 августа турнирная таблица группы А выглядит следующим образом:
|
Группа А
|
И
|
В
|
ВО
|
ВП
|
П
|
М
|
О
|
Япония
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
11-7
|
6
|
Россия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
9-8
|
3
|
США
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
7-9
|
0
|
Парагвай
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
8-11
|
0
В следующем туре российская команда сыграет со сборной Японии 23 августа.
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