Сегодня, 21 августа, прошли очередные матчи группы А чемпионата мира-2021 по пляжному футболу. Встречи прошли в Москве.

Япония одержала победу над США (4:3) в основное время, а сборная России в серии пенальти оказалась сильнее Парагвая (5:4 — по пен.).

После матчей 21 августа турнирная таблица группы А выглядит следующим образом:

Группа А И В ВО ВП П М О Япония 2 2 0 0 0 11-7 6 Россия 2 0 1 1 0 9-8 3 США 2 0 0 0 2 7-9 0 Парагвай 2 0 0 0 2 8-11 0

В следующем туре российская команда сыграет со сборной Японии 23 августа.