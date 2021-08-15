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Россия проиграла Испании в матче за 7-е место на молодежном чемпионате мира для девушек

15:57

Сборная России проиграла команде Испании в матче за 7-е место на молодежном чемпионате мира для девушек до 19 лет. Счет встречи — 60:51 в пользу испанской команды.

В финале соревнований, которые завершаются в Венгрии, встретятся национальные команды США и Австралии.

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Иван Шитик все материалы автора

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