ФИБА объявила процедуру жеребьевки квалификационных турниров женского Кубка мира-2022, сообщает сайт РФБ.

23 ноября в Женеве пройдет жеребьевка квалификации женского Кубка мира-2022. 16 сборных будут разделены на четыре независимых турнира: два из них пройдут в Белграде, по одному — в Осаке и Вашингтоне.

Участие в Кубке мира-2022 гарантировано стране-хозяйке (Австралия) и олимпийскому чемпиону Токио (США). Команды этих стран сыграют в квалификации вне конкурса: в отборах с их участием три оставшиеся команды поборются за две путевки в Сидней. Из двух других квартетов в финальный турнир попадут по три лучшие команды.

Корзина 1: США, Австралия, Канада, Франция.

Корзина 2: Бельгия, Китай, Япония, Сербия.

Корзина 3: Белоруссия, Россия, Бразилия, Нигерия.

Корзина 4: Пуэрто-Рико, Корея, Босния и Герцеговина, Мали.

Три хозяина квалификации (один из первой корзины, двое из второй) будут автоматически распределены по турнирам в соответствующих городах. После этого жеребьевка поочередно разместит по группам остальные 13 команд, начиная от первой корзины к четвертой.

Для соблюдения принципов географического равновесия (не более двух команд из одной зоны ФИБА в каждой квалификационной группе) на процедуру жеребьевки наложены следующие ограничения:

Из 1-й корзины Австралия не может попасть в одну группу с Японией, а Франция — с Сербией.

Из 2-й корзины Бельгия не может попасть в группу с Францией, а Китай — с Австралией.

Из 3-й корзины одна из двух европейских команд (Белоруссия, Россия) должна попасть в единственную группу, где еще нет других представителей ее континента (Франция, Бельгия, Сербия), а Бразилия не может оказаться в одной четверке с США или Канадой.

Из 4-й корзины Босния и Герцеговина не может попасть в группу с двумя другими европейскими командами; при этом сборная Мали автоматически попадет в одну четверку с Нигерией, чтобы все континенты были гарантированно были представлены в финальном турнире Кубка мира.

Квалификация Кубка мира-2022 пройдет с 10 по 13 февраля следующего года. Финальный турнир будет сыгран в Сиднее с 22 сентября по 1 октября.