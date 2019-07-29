Виталий Фридзон: "Хотелось бы завершить карьеру в сборной красиво"

Капитан мужской сборной России по баскетболу Виталий Фридзон в преддверии чемпионата мира рассказал об атмосфере в команде, оценил предстоящих соперников на товарищеских матчах, а также рассказал о том, каким образом хотел бы завершить карьеру в сборной. Сборная России сыграет в групповом турнире Кубка мира с Нигерией, Аргентиной и Кореей. Соревнования пройдут в Китае с 31 августа по 15 сентября.

– Атмосфера в команде супер, много юмора, позитива, – сказал Фридзон. – Ну и, конечно, все тщательно работают. Сейчас еще подъедут ребята, которые подлечатся, наберут форму и, я думаю, что все будет хорошо. Конечно, нам не будет хватать Тимофея Мозгова, но я все-таки надеюсь, что он успеет восстановиться и это будет еще один большой плюс для нас.

– Что знаете о предстоящих соперниках – сборной Ирана и Иордании?

– Раньше встречали только с Ираном в 2008 году, на Олимпиаде. Сегодня посмотрим видео, изучим соперника и будем готовы к игре. Это будут первые тренировочные матчи после сборов. И такие не самые сильные соперники будут для нас сюрпризом.

– Чего ждете от Китая, как организатора чемпионата мира?

– Там баскетбол является самым популярным видом спорта и уже рассказывают, что все очень серьезно готовятся. И когда я был там на Олимпиаде в 2008 году увидел, что они умеют организовывать спортивные праздники. Ко всему прочему, стадионы там вмещают 20000 человек, и я уверен, что они будут максимально заполнены, и этот чемпионат мира станет праздником для всего мира.

– С обязанностями капитана справляетесь?

– Я думаю, что нужно спрашивать не у меня, а у игроков. Я в сборной 14 лет, знаю всех ребят, знаю атмосферу. Побывал во многих ситуациях, знаю, когда нужно сказать, подбодрить. Кроме того, в сборной идет омоложение состава, поэтому чтобы ребята ничего не боялись, мы их особенно подбадриваем. А наше время уже уходит, и я уже говорил, что это мой последний олимпийский цикл, и надеюсь, что завершу карьеру в сборной красиво, на Олимпиаде. (Петр Григоренко)