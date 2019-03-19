Тимофей Мозгов: "Два года назад в сборную России тоже никто не верил"

Центровой "Орландо" Тимофей Мозгов в интервью "Известиям" отметил, что хотел бы помочь сборной России на чемпионате мира-2019 в Китае. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября. Российская команда в первом групповом турнире сыграет с Аргентиной, Кореей и Нигерией.

– Общались ли вы с Сергеем Базаревичем после выхода сборной на ЧМ-2019? Как оцениваете свои шансы на попадание в итоговую заявку?

– Пока не общался с Сергеем Валериановичем. Но я надеюсь, что если у меня получится полностью восстановиться, я буду цел и здоров, то смогу принести пользу сборной. Понятно, что решение принимает тренерский штаб, и если они посчитают нужным вызвать меня, то я обязательно приеду.

– На что может рассчитывать наша команда в Китае?

– Если все ребята приедут здоровые, как на Евробаскет два года назад, то наша сборная способна далеко забраться в плей-офф ЧМ-2019. Помню, как в 2017 году я сказал, что мы едем на чемпионат Европы за медалями. Тогда многие крутили у виска и "бросали" в меня мусором. В итоге мы здорово отыграли в Турции, боролись за выход в финал. Жаль, что стали только четвертыми, но выглядели очень достойно.

– То есть вы согласны с президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко, который сказал, что команда будет бороться за медали?

– Конечно, надо выиграть медали ЧМ-2019, иначе тогда зачем ехать в Китай? Но понимаете, делать прогнозы – дело неблагодарное. Сложно предположить, как сложится для нас турнир, в каких кондициях будут лидеры после тяжелого сезона, как сложится "командная химия".