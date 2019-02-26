Стали известны все участники ЧМ-2019 по баскетболу

Сегодня ночью определились последние участники чемпионата мира-2019, который состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября. Путевки на этот турнир заработали сборные Пуэрто-Рико и Доминиканской республики.

Ранее в финальную часть пробилась сборная России. Для нашей команды это будет первый чемпионат мира с 2010 года.

Впервые участие в чемпионате примут 32 сборные. 5 путевок получила Африка, 8 - Азия и Океания, 12 - Европа, еще 7 - Америка.

Жеребьевка турнира состоится 16 марта в Шэньчжэне. Участие в мероприятии примет бывший баскетболист "Лейкерс" Кобе Брайант.

Участники чемпионата мира-2019

Африка: Ангола, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Сенегал, Тунис.

Азия и Океания: Австралия, Китай, Иран, Япония, Иордания, Новая Зеландия, Филиппины, Корея.

Европа: Чехия, Франция, Германия, Греция, Литва, Италия, Черногория, Польша, Россия, Сербия, Испания, Турция.

Америка: Аргентина, Бразилия, Канада, США, Венесуэла, Пуэрто-Рико, Доминиканская республика.

Формат турнира

В 1-м групповом турнире сборные будут разбиты на 8 групп по 4 команды (А, В, С, D, E, F, G, H). Каждая из команд проведет по три матча с 31 августа по 5 сентября. По 2 лучшие сборные из каждого квартета выйдут в следующий этап.

Во 2-м групповом турнире 16 команд образуют 4 группы по 4 команды (К=А+В, J=С+D, K=E+F, L=G+H). При этом каждая команда проведет по 2 матча, то есть не будет играть с тем соперником, с которым встречалась в первом раунде. Этот этап будет сыгран с 6 по 9 сентября. По две лучшие сборные выйдут в плей-офф.

Четвертьфиналы чемпионата состоятся 10 и 11 сентября, полуфиналы - 13 сентября. Матч за 3-е место и финал пройдут 15 сентября.