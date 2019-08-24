Состав сборной США на Кубок мира

Стала известна заявка сборной США на чемпионат мира, информирует Eurohoops. Сегодня стало известно о травме форварда Кайла Кузмы. Теперь в предварительном составе американцев 12 человек.

Состав сборной США на ЧМ: Харрисон Барнс («Сакраменто»), Джейлен Браун («Бостон»), Джо Харрис («Бруклин»), Брук Лопес («Милуоки»), Крис Миддлтон («Милуоки»), Донован Митчелл («Юта»), Мэйсон Пламли («Денвер»), Маркус Смарт («Бостон»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Майлз Тернер («Индиана»), Кемба Уокер («Бостон») и Деррик Уайт («Сан-Антонио»).

США в групповом турнире Кубка мира сыграют с Чехией (1 сентября), Турцией(3 сентября) и Японией (5 сентября). Мировое первенство завершится 15 сентября.