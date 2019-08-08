Швед присоединится к сборной России после турнира в Италии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич сообщио, что защитник "Химок" Алексей Швед приступит к тренировкам после окончания товарищеского турнира в Италии.

– Алексей присоединится к сборной после турнира в Италии, – отметил в разговоре с "Известиями" Сергей Базаревич. – Его мастерство позволит нам иметь больше вариативности в атаке. Он может сам решить эпизод и здорово выступить в качестве ассистента. Хотя на турнире в Москве мы тоже создали много ситуаций для открытых бросков, неплохо двигали мяч, но подвела реализация. Уверен, это придет вместе с игровым тонусом.

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