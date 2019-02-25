Сергей Тараканов: "Сейчас Россия не относится к лидерам мирового баскетбола"

Бывший баскетболист, олимпийский чемпион Сеула Сергей Тараканов - о перспективах сборной России на чемпионате мира-2019. Также он рассказал о шансах российской команды попасть на Олимпиаду.

– Сейчас мы не относимся к лидерам мирового баскетбола. – Есть американцы, есть сербы, испанцы, французы. Не знаю, в каком состоянии сейчас Аргентина. И есть команды как наша. Которая может победить и тех, и других, и десятых. Но для этого должны совпасть несколько факторов – самоотдача, удача, чтобы все были здоровы, - цитирует Тараканова "Команда России". - Три матча достаточно, чтобы о себе заявить. Команд много, расстояния большие. Уверен, что организация турнира будет хорошей. Залов в Китае много, они хорошие, баскетбол в стране популярен, зрители на трибунах будут. А так – если ты сразу проиграл два матча из трех и не вышел из группы, то иди, борись за 17-е место или за 50-е, это уже не так важно. Самим перед собой нужно ставить большие задачи.

Попадет ли сборная России на Олимпиаду? Конечно, в последние годы ситуация изменилась, в связи с тем что география расширилась. Сравнивать не совсем корректно, но когда я сам играл, у нас даже не было вопроса – будем ли мы выступать на Олимпиаде или нет. Сейчас даже участие – серьезная задача. Вот мы в 2008-м году попали в Пекин, выиграв чемпионат Европы. Это была и моя мечта как менеджера сборной, и ребят. Сейчас, конечно, все стало намного сложнее – законодателей мод в баскетболе стало больше. В мое время были СССР, США, Югославия и порой кто-то еще поднимал голову – Бразилия, Испания, Австралия. Но топ-соперниками они не были.

Напомним, сборная России обеспечила себе путевку на чемпионате мира после победы над Финляндией (91:76).