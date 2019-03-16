Сергей Кущенко: "Аргентина - главный соперник России в группе на Кубке мира"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что сборная Аргентины является главным соперником российской команды на групповом этапе Кубка мира 2019 года.

По итогам жеребьевки Кубка мира в китайском Шэньчжэне россияне на предварительном этапе сыграют в группе B с командами Аргентины, Кореи и Нигерии.

- Аргентина - главный соперник на групповом этапе, и исторически сложный соперник для всех в баскетболе, и сборная Нигерии - очень неприятная команда, - цитирует ТАСС Кущенко. - Но сейчас пока рано рассуждать о шансах, силах команд. Многое будет зависеть от того, в каких составах будут национальные сборные на Кубке мира. А выставить хорошие команды могут себе позволить уже очень многие.

Думаю, где-то в июле, когда начнутся сборы национальных команд, можно будет начать прикидывать, смотреть, кто на что способен в Китае.