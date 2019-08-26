Сергей Карасев: «Понимаю, что от меня большего ждут»

Защитник сборной России Сергей Карасев рассказал о своем отношении к тому, что его видят лидером национальной команды на чемпионате мира. Он стартует в Китае 31 августа.

— После Евробаскета-2013 у меня постоянно не получалось приехать в сборную на крупные турниры, — цитируют «Известия» Карасева. — Поэтому хочу проявить себя.

— Ощущения сейчас и перед Олимпиадой в Лондоне-2012 похожи?

— Это другие ощущения абсолютно. Там у меня была такая детская эйфория уже от того, что я попал в одну команду с Андреем Кириленко, Сергеем Моней, Виктором Хряпой — они составляли костяк сборной. Я был молодой, глаза горели, сейчас я уже более взвешенно подхожу к игре. Понимаю, что от меня большего ждут, что у меня другие роли, другие задачи.