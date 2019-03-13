Сергей Иванов: "Окна на игры сборных у ФИБА странные. В отборе участвуют одни, а на ЧМ едут сильнейшие"

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов отметил, что внедрение ФИБА окон для сборных выглядит странно. С нового сезона изменился формат отбора на чемпионат мира, из-за чего ФИБА по аналогии с УЕФА сделала перерывы на матчи национальных команд.

- Считаю, что окна ФИБА на матчи сборной довольно странные, - заявил Иванов. - Хотя бы потому, что чемпион Европы, блестящая сборная Словении, не отобралась на ЧМ. Думаю, чемпион Европы должны попадать на мировое первенство автоматически. Самое главное - большинство игроков, участвующих в отборе в составе нашей сборной на чемпионат мира не поедет. Сильнейшие не будут участвовать в отборе даже в обозримом будущем - это уже понятно. Как известно, все сильнейшие играют в НБА, и там в голову никому не придет, чтобы отпустить их на отборочные матчи. И у нас на чемпионате мира буду играть Швед, Карасев и Мозгов. (Евгений Белоусов)

Отметим, Евролига выразила несогласие с новыми окнами и отказалась переделывать свой календарь. В итоге клубы не отпускают игроков в сборные, а некоторые матчи Евролиги и отбора ЧМ проходят в одни и те же дни. (Евгений Белоусов)