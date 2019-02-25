Сергей Быков: "Россия рассчитывает удачно выступить на чемпионате мира в Китае"

Ассистент главного тренера сборной России Сергей Быков после матча отборочного турнира против Финляндии (91:76) отметил, что команда рассчитывает удачно выступить на чемпионате мира-2019 в Китае.

- Понятно, что все оценки делаются по итоговому результату, - приводят "Известия" слова Быкова. - Мы его добились, достигли цели и теперь можем выдохнуть. Последние полтора года у нас было много проблем, но теперь они остались в прошлом. Мы рассчитываем хорошо выступить в Китае.