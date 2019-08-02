Сергей Базаревич: "В принципе, все было очень неплохо"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после товарищеского матча с командой Иордании (111:71) отметил, что соперник оказался не готов к интенсивной игре российских баскетболистов к защите. В воскресенье россияне сыграют с командой Ирана.

- Мы просили игроков играть так же интенсивно, как тренировались. И мы это выполнили, за исключением первых минут, когда играли немного сумбурно, - цитирует "РИА Новости" Базаревича. - В принципе, все было очень неплохо. Может, соперник по какой-то причине оказался не готов к тому, что мы будем так интенсивно защищаться, хотя это неплохая команда, и свидетельством тому ее выход на Кубок мира.

Говорить о каких-то негативных моментах с таким счетом (111:71) сложно. Может быть, хотелось большего сопротивления, чтобы увидеть что-то негативное в собственной игре. Для первого матча мы довольны - прежде всего, отношением. И тем, что игроки неплохо показали тот багаж, который у нас был, использовали его и за счет этого, особенно в третьей четверти, сделали такую разницу.