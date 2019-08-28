Сергей Базаревич: «У сборной Испании с нами были те же проблемы, что и у нас с аргентинцами»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал победу над Испанией в товарищеском матче.

— Довольны тем, как отреагировала команда на поражение от Аргентины. Позавчера мы сыграли очень плохо, — цитирует тренера официальный сайт РФБ. — Сегодня смогли сосредоточиться на некоторых деталях и выглядели гораздо лучше. Где-то у сборной Испании с нами были те же проблемы, что и у нас с аргентинцами. Может быть, акклиматизация сказывалась, но сегодня наши соперники не показали своей реальной силы. Мы по-прежнему продолжаем выяснять, что мы за команда, из-за травм ведущих баскетболистов нам приходится играть иначе. И такая победа — хороший способ обрести уверенность.

— Она действительно придаст сборной России уверенности перед стартом Кубка мира?

— Как я сказал, мы все еще в процессе выяснения, кто мы есть. Поэтому сейчас не время для ожиданий. И уж точно не время расслабляться. Я верю, что ребята это понимают. Нам просто нужно подходить к каждой следующей игре, шаг за шагом. Если будем играть с такой же интенсивностью, оставаться единым целым, то сможем добиться результата.

Мы играли с Испанией в матче за бронзу Евробаскета, но два года назад наша команда значительно отличалась. Хвостов — наш основной разыгрывающий, которого очень сложно заменить. Швед — его и так все знают, он может сам себе создать момент для атаки. Дмитрий Кулагин — тоже игрок созидательного плана. Нам не хватает защитников, созидателей, из-за этого приходится меняться. И если о потере Хвостова мы узнали в апреле, то остальные стали неожиданностью. Сейчас мы в процессе строительства. Сегодняшний матч был хорошим примером того, как команда должна играть. Да, испанцы не показали своего уровня, но это ведь их проблемы, а не наши.

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