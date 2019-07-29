Сергей Базаревич: "У меня достаточно поводов для волнений помимо формата олимпийской квалификации"

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич оценил тот факт, что в сборной в отсутствии Тимофея Мозгова не осталось ни одного игрока из НБА и рассказал о своем отношении к отбору на Олимпийские игры, куда могут попасть только две европейские команды, которые выступят на чемпионате лучше остальных на континенте.

- Как оцените тот факт, что с уходом Мозгова у нас не осталось ни одного представителя в НБА?

- С одной стороны, это стечение обстоятельств, а с другой свидетельство кризиса. Потому что при определенных обстоятельствах некоторые игроки могли бы играть в НБА. К примеру, если бы они не получали здесь те деньги, которые получали бы там, то многие стремились бы туда. Но кто-то из этой сборной имел приглашение, а кто-то даже играл там, тот же Швед и Карасев.

- Что скажете по поводу перемещения игроков между "Зенитом" и "Химками"? Имеет ли это какое-то значение для сборной?

- Значения особого не имеет, так как все эти клубы будут играть в Евролиге. А то, что они ходят из одного клуба в другой говорит о том, что круг игроков ограничен. Поэтому они и востребованы

- Как оцените формат отбора на Олимпийские игры, когда только две европейские команды могут отобраться через чемпионат мира?

- Я перестал обращать внимание на подобные вещи. Есть так, как есть. У меня достаточно поводов для волнений помимо этого. (Петр Григоренко)