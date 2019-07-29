Сергей Базаревич: "Сборная столкнулась с большими трудностями на позиции разыгрывающего"

Главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич рассказал о состоянии Тимофея Мозгова и Алексея Шведа, а также о том, что из-за травмы Дмитрия Хвостова в сборной существует проблема на позиции разыгрывающего.

– Ситуация с Мозговым и Шведом какой была, такой и осталась, – сказал Базаревич. Мы ждем 1 августа, когда у Тимофея будет плановая консультация с врачом, который скажет, может ли Мозгов тренироваться. Швед приедет позже. Дату озвучивать не буду

– Как оцениваете состав, который имеете?

– Мы столкнулись с большими трудностями на позиции разыгрывающего. Не секрет, что Хвостов был определяющим игроком последние несколько лет в сборной. Мы ищем внутренние резервы и варианты как перестроить и улучшить игру. (Петр Григоренко)​