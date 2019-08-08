Сергей Базаревич: "Проблема на позиции первого номера у сборной России видна невооруженным взглядом"

Главный тренер сборной России​ Сергей Базаревич отметил, что у команды есть определенные проблемы. Российские баскетболисты отправились на товарищеский турнир в Италии.

– Проблема на позиции первого номера видна невооруженным взглядом, – цитируют "Известия" Базаревича. – Такие игроки, как Дима Хвостов и Дима Кулагин, были лидерами команды в квалификации ЧМ-2019. И если ситуация с Хвостовым стала понятна ещё в апреле и мы морально были готовы к тому, что его не будет, то операция Дмитрия Кулагина оказалась для нас большой неожиданностью. Мы все помним, как он здорово сыграл во всех матчах квалификации, а особенно в одной из решающих игр отбора с Финляндией в Хельсинки, когда мы уступали по ходу всего матча, но вырвали победу в овертайме. Кулагин брал инициативу на себя, был лучшим на площадке. Если он не сыграет на ЧМ-2019 – это будет несправедливо.

На позиции большого у нас есть выбор. Ребята, которые находятся в сборной, но пока не сыграли за команду много матчей, показывают неплохой результат на тренировках и обязательно получат шанс проявить себя в ближайших товарищеских встречах. Да, у нас есть определенная проблема с "размером", но мы постараемся компенсировать это другими качествами.

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