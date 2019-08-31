Сергей Базаревич: «Надеюсь, эта победа даст нам уверенность»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после первого матча на чемпионате мира против Нигерии (82:77) отметил, что команда проявила характер.

— Очень эмоциональная игра, большую часть которой мы контролировали и вели в счете, — цитирует «РИА Новости» Базаревича. — Но в какой-то момент упустил нить и стали допускать слишком много потерь. Доволен тем, что команда проявила характер, вернулась в игру. Мы заслужили играть эти последние минуты, и мы были лучше в концовке. Первая игра всегда очень нервная, мы рады сделать этот первый шаг на турнире. Надеюсь, эта победа даст нам уверенность.