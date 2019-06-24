Серджо Скариоло: "У России есть все, чтобы претендовать на место в тройке ЧМ-2019"

Главный тренер сборной Испании по баскетболу Серджо Скариоло оценил шансы национальной команды России​ на чемпионате мира 2019 года.

– Я всегда с уважением относился к вашей команде, – цитируют "Известия" Скариоло. – Не будем забывать, что российская сборная заняла четвертое место на Евробаскете два года назад. И добилась этого не оптимальным составом. Уверен, что в нынешнем году у России есть все, чтобы претендовать на место в тройке ЧМ-2019. Я прекрасно знаю потенциал ваших лидеров: Шведа, Хвостова, Кулагина, Мозгова. Плюс у вас есть такие опытные мастера, как Никита Курбанов, Виталий Фридзон, Андрей Воронцевич. Люди, которые понимают в баскетболе, не хотели бы играть с такой командой в плей-офф.

Потенциал Шведа стать лучшим снайпером турнира? Не уверен, что ему нужны индивидуальные награды. Он готов повести за собой команду в качестве лидера, и у него есть всё необходимое для этого. Понятно, что соперники будут очень жестко его опекать, возможно, даже играть персонально. Поэтому поддержка партнеров будет ему необходима.