Семен Антонов: "Даже уступая в счете "-13", сборная не впала в панику"

Форвард сборной России Семен Антонов после матча отборочного турнира чемпионата мира-2019 против Финляндии (91:76) отметил, что команда в перерыве решила не сдаваться. В третьей четверти россияне уступали в счете "-13", но выиграли и пробились в финальный турнир.

- В перерыве мы решили, что главное – не сдаваться, играть до конца, выложиться на все сто процентов, – приводят "Известия" слова Семенова. – Поэтому даже уступая "-13" в третьей четверти, команда не впала в панику, а продолжала искать свою игру в нападении. В итоге в заключительном отрезке мы наконец-то поймали кураж, забили несколько сумасшедших мячей. Всё это произошло при великолепной поддержке болельщиков. В "Молоте" была потрясающая атмосфера, хочется сказать нашим фанатам большое спасибо.