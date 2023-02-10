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Сегодня, 01:17

Сборная США назвала тренерский штаб на чемпионат мира

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная США назвала тренерский штаб на чемпионат мира-2023. Турнир пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах.

Главным тренером будет Стив Керр из «Голден Стэйт». Его помощниками назначены Эрик Споэльстра из «Майами» и Марк Фью из университета Гонзага.

Тренер «Клипперс» Тайрон Лю заменит Монти Уильямса, который был назначен третьим помощником Керра. Уильямс пропустит турнир по семейным обстоятельствам.

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