Сборная США назвала тренерский штаб на чемпионат мира

Сборная США назвала тренерский штаб на чемпионат мира-2023. Турнир пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах.

Главным тренером будет Стив Керр из «Голден Стэйт». Его помощниками назначены Эрик Споэльстра из «Майами» и Марк Фью из университета Гонзага.

Тренер «Клипперс» Тайрон Лю заменит Монти Уильямса, который был назначен третьим помощником Керра. Уильямс пропустит турнир по семейным обстоятельствам.