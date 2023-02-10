Сборная США назвала тренерский штаб на чемпионат мира
Сборная США назвала тренерский штаб на чемпионат мира-2023. Турнир пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах.
Главным тренером будет Стив Керр из «Голден Стэйт». Его помощниками назначены Эрик Споэльстра из «Майами» и Марк Фью из университета Гонзага.
Тренер «Клипперс» Тайрон Лю заменит Монти Уильямса, который был назначен третьим помощником Керра. Уильямс пропустит турнир по семейным обстоятельствам.
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29 сен 2022 13:00
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18 мая 2022 16:10
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