Сборная США назвала состав для подготовки к чемпионату мира-2019

Федерация баскетбола США и главный тренер сборной Грегг Попович объявили имена баскетболистов, которые вошли в состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира-2019.

В тренировочном лагере примут участие следующие игроки:

Харрисон Барнс ("Сакраменто), Брэдли Бил ("Вашингтон"), Энтони Дэвис ("Нью-Орлеан"), Андре Драммонд ("Детройт"), Эрик Гордон, Джеймс Харден, Пи Джей Такер (все – "Хьюстон"), Тобиас Харрис ("Филадельфия"), Дэмиан Лиллард, Си Джей Макколлум (оба – "Портленд"), Кевин Лав ("Кливленд"), Кайл Лоури ("Торонто"), Крис Миддлтон, Брук Лопес (оба – "Милуоки"), Майлз Тернер ("Индиана"), Кемба Уокер ("Шарлотт"), Кайл Кузма ("Лейкерс"), Пол Миллсэп ("Денвер"), Донован Митчелл ("Юта"), Джейсон Тэйтум ("Бостон").

Тренировочный лагерь сборной США пройдет 5-9 августа в Лас-Вегасе. Мировое первенство состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября.