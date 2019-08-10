Сборная США назвала расширенный состав на Кубок мира -2019

Оглашена расширенная заявка сборной США на Кубок мира-2019. В нее вошли 17 баскетболистов, включая олимпийского чемпиона-2016 Харрисона Барнса и чемпиона мира-2014 Мэйсона Пламли.

Полностью расширенная заявка выглядит следующим образом: Харрисон Барнс, Марвин Бэгли, Деаарон Фокс (все – "Сакраменто"), Джейлен Браун, Маркус Смарт, Джейсон Тейтум, Кемба Уокер (все – "Бостон"), Джо Харрис ("Бруклин"), Кайл Кузма ("Лейкерс"), Брук Лопес, Крис Миддлтон (оба – "Милуоки"), Кайл Лаури ("Торонто"), Донован Митчелл ("Юта"), Мэйсон Пламли ("Денвер"), Пи Джей Такер ("Хьюстон"), Майлз Тернер ("Индиана"), ("Бостон Селтикс"), Деррик Уайт ("Сан-Антонио").

В окончательный состав войдут 12 баскетболистов. Кубок мира-2019 пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.