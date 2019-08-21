Сборная России тренируется с наклейками в поддержку Блатта
Сборная России провела тренировку с наклейками, посвященными бывшему главному тренеру Дэвиду Блатту. Рулевой «Олимпиакоса», приводивший россиян к победе на Евробаскете-2007 и к медалям Игр-2012, рассказал, что у него первично-прогрессирующий рассеянный склероз (ППРС).
На форме баскетболистов были наклейки с надписью «Играй старательно, играй с сердцем» и хэштегом «Дэвид, держись».
— Дэвид особенный человек для нашего баскетбола. Мы все желаем ему справиться с трудностями, не знаю, насколько это возможно, но прецеденты есть. Это один из способов его поддержать, — сказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич?.
Russian national team practicing with #staystrongDavid stickers on uniform supporting David Blatt@russiabasket @olympiacosbc pic.twitter.com/wNZF1C9rdi— Andrey Kartashov (@LeDr0n) August 21, 2019