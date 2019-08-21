Сборная России тренируется с наклейками в поддержку Блатта

Сборная России провела тренировку с наклейками, посвященными бывшему главному тренеру Дэвиду Блатту. Рулевой «Олимпиакоса», приводивший россиян к победе на Евробаскете-2007 и к медалям Игр-2012, рассказал, что у него первично-прогрессирующий рассеянный склероз (ППРС).

На форме баскетболистов были наклейки с надписью «Играй старательно, играй с сердцем» и хэштегом «Дэвид, держись».

— Дэвид особенный человек для нашего баскетбола. Мы все желаем ему справиться с трудностями, не знаю, насколько это возможно, но прецеденты есть. Это один из способов его поддержать, — сказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич?.