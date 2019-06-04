Сборная России перед ЧМ-2019 сыграет с Испанией и Аргентиной

Тренерский штаб мужской сборной России​ во главе с главным тренером Сергеем Базаревичем объявил график сборов и контрольных матчей перед чемпионатом мира-2019.

Тренерский штаб команды с 17 по 19 июля проведет просмотровый лагерь для кандидатов в сборную. По его итогам несколько человек получат приглашение на основной сбор, стартующий 21 июля, сообщает пресс-служба РФБ.

В Новогорске сборная России пробудет до конца июля. А в августе примет участие в трех товарищеских турнирах:

2-4 августа – турнир в Самаре (соперники – Иордания и Иран);

8-10 августа – турнир в Вероне (Италия, Венесуэла, Сенегал);

17-18 августа – турнир в Эспоо (Финляндия, Литва).

23 августа сборная отправится в Китай. Там запланировано участие в еще одном турнире в Нинбо: 26 августа – матч с Аргентиной, 28-го – с Испанией​. 29 августа команда переедет в Ухань.

Мировое первенство пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. ​Сборная России сыграет в одной группе с Аргентиной, Нигерией и Кореей.