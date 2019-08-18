Сборная России обыграла Финляндию на турнире в Эспоо

Сборная России одержала победу над Финляндией (81:67) во втором матче

товарищеского турнира в Эспоо (Финляндия).

Финляндия — Россия — 67:81 (14:23, 17:17, 21:17, 15:24)

Россия: Карасев (18+5 перехватов), Курбанов (15), Воронцевич (9), Ивлев (9), Мотовилов (8), Валиев (8), Зубков (6), Антонов (4), Сопин (2), Платунов (2), Бабурин (0).

Сборная России готовится к чемпионату мира. Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Национальная команда сыграет в одной группе с Аргентиной, Нигерией и Кореей.

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