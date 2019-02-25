Сборная России может провести подготовку к Кубку мира на Дальнем Востоке

Сборная России в преддверии Кубка мира может провести подготовительный сбор и товарищеские матчи на Дальнем Востоке. Об этом сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В воскресенье сборная России обыграла команду Финляндии в Перми (91:76) и вышла в финальную стадию Кубка мира 2019 года.

- Кубок мира пройдет в Китае, поэтому мы думаем о том, чтобы провести на Дальнем Востоке сборы или контрольные матчи. Чтобы команда акклиматизировалась, привыкла к региону. Плюс мы сможем продемонстрировать сборную в той части России, что важно, - цитирует ТАСС Кириленко.

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Жеребьевка финальной стадии турнира пройдет 16 марта.