Сборная России будет готовиться к Кубку мира пять-шесть недель

Игроки ведущих российских клубов, входящие в число кандидатов на поездку на Кубок мира в составе национальной сборной, получат достаточно отдыха после окончания сезона - в Единой лиге он завершается в середине июня.

- Сборная начнет подготовку к Кубку мира в двадцатых числах июля, - сказал глава Российской федерации баскетбола Кириленко. - На все у нас будет пять-шесть недель. Акклиматизация? Думаю, заложим на это порядка 10 дней. Но многое будет зависеть от потенциальных товарищеских встреч на востоке. Когда у нас будет возможность их организовать, в каком городе. Будем смотреть график, насколько близко нам удастся подвести к Кубку мира последнюю игру, чтобы уже с нее отправиться в Китай. И, конечно, еще одним фактором станет то, какие сборные потенциально будут готовы с нами сыграть. Потому что, может, у нас будет возможность провести игру, а другие команды скажут: "Извините, мы не готовы".

Также, по словам Кириленко, сборная России планирует последний товарищеский турнир перед стартом Кубка мира провести уже в Китае. Напомним, что главный турнир сезона начнется 31 августа. Соперники сборной России определятся в ходе жеребьевки, которая состоится в Шэньчжэне 16 марта. (Антон Бабошин)