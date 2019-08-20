Сборная Нигерии поедет на чемпионат мира, несмотря на финансовые трудности

Баскетболисты сборной Нигерии согласили поехать на чемпионат мира, который пройдет в Китае, сообщает Eurohoops.

Ранее игроки пожаловались, что власти страны не выделяют им деньги на подготовку к Кубку мира-2019. Сейчас появилась информация, что необходимые источники финансирования уже найдены.

Сборная Нигерии — соперник сборной России по группе B Кубка мира. Также команде предстоят игры с Аргентиной и Кореей.