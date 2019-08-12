РФБ подтвердила, что Швед не сыграет на чемпионате мира

Как и сообщал "СЭ", защитник "Химок" Алексей Швед не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира из-за травмы. Информацию об этом подтвердил официальный сайт РФБ.

По результатам медобследования у него выявлен парциальный разрыв плантарной фасции, который не позволит ему выступить за национальную команду. В ближайшие четыре недели игроку рекомендовано восстановление по индивидуальной программе.

Лучший снайпер Евробаскета-2017 стал третьей потерей сборной России на позиции разыгрывающего: ранее из-за травм команда лишилась Дмитрия Хвостова и Ивана Ухова.

Сегодня Швед посетил вечернюю тренировку в Новогорске, встретился с партнерами по сборной и пожелал им удачи на чемпионате мира. Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.