Реакция Кириленко на поражение России в споре за плей-офф ЧМ

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что игроки сборной России допустили ряд глупых ошибок по ходу матча Кубка мира против сборной Польши (74:79).

После вечернего матча между командами Аргентины и Венесуэлы россияне могут потерять теоретические шансы на выход в четвертьфинал.

— Для меня игра с поляками получилась очень похожей на матч с нигерийцами. Так же начали уверенно, создали задел, но не закрепили его, — цитирует «РИА Новости» Кириленко. — К сожалению, мы дали полякам вернуться и разыграться. Было видно в первой половине, как они осторожны, но мы дали им почувствовать уверенность. В концовке они оказались удачливее, к сожалению. Очень много было моментов, которые мне не нравятся как бывшему игроку.

Я говорю про моменты, когда ты забиваешь 6-7 очков подряд, но допускаешь глупую потерю или не забиваешь из-под кольца, давая сопернику вернуться. Такое было три-четыре раза сегодня. Без претензий к Зубкову, у него великолепный турнир, но на перерыв после третьей четверти мы могли уходить «плюс 7», а ушли «плюс 4». Его фол на последней секунде был ошибкой. И такая ерунда случалась не один раз сегодня, в итоге мы пришли в качелях в концовку, где соперник забил несколько трехочковых.